موسكو تحذر واشنطن من اختبار صبرها: سيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا إن موسكو تحذر واشنطن من اختبار صبرها وسيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل.

وأضاف ريابكوف أن الولايات المتحدة، التي تعتزم مواصلة تحليق المسيرات فوق البحر الأسود، "تصطدم" بالإجراءات المضادة الروسية، ولا يمكن لأي رحلات جوية أن تهز عزم موسكو على ضمان أمن البلاد بكل الوسائل المتاحة.

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بالمقابل حذر ريابكوف واشنطن من اختبار صبر موسكو:"ليس المهم حاليا المكان (عمق البحر) الذي يتواجد فيها حطام المسيرة (الأمريكية)، وإنما الأهم من ذلك أنها كانت تحلق في منطقة حيث نتبع إجراءات خاصة تتعلق بالمهام المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة والأمريكيون ينكرون بتحد صارخ وعلانية شرعية هذه الخطوات والإجراءات الخاصة بنا..ويعلنون عن نيتهم مواصلة أنشطتهم المماثلة..وإنهم في مثل هذه الحالة يصطدمون ويواجهون إجراءاتنا المضادة..نحذرهم من محاولة اللعب على أعصابنا، واختبار صبرنا".

وشدد ريابكوف قائلا: "سيتم ضمان أمن الاتحاد الروسي بنسبة 100٪ بكل الوسائل المتاحة لنا. ولا يمكن لطائرات بدون طيار أمريكية، استطلاعية، هجومية، إستراتيجية، أيا كان نوعها أن تهز عزمنا".

من جانب آخر لفت ريابكوف إلى أن توريد واشنطن لمختلف أنواع الأسلحة إلى كييف يجعلها طرف مشارك مباشر: "تؤكد الولايات المتحدة من جديد وضعها كطرف مشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى .. روسيا تحث الولايات المتحدة على عدم الاستمرار في طريق التصعيد".

وتابع قائلا: "الولايات المتحدة، في الواقع، كل يوم وهذا ليس مبالغة يظهر تصميمها على المضي في طريق التصعيد. خطر مثل هذا المسار واضح لنا. نحن نرى أنه لا يوجد عمليا أي تسميات من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية التي لن يتم توريدها إلى أوكرانيا. يتم النظر في المزيد والمزيد من الأنظمة الحديثة المعقدة بعيدة المدى المميتة ليتم تزويدها للجانب الأوكراني. وهكذا تؤكد الولايات المتحدة مرارا وتكرارا وضعها كطرف متورط بشكل مباشر في هذا الصراع".

ولفت ريابكوف إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يدركون الخطر من توريد الذخائر العنقودية إلى كييف. "يبدو أنهم غير مدركين للتداعيات على أمن كتلة شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن الطائرة بدون طيار اتجهت نحو الحدود الروسية، وعلى إثر ذلك أقلعت مقاتلتان من نوع "سو-27" لتحديد هوية الطائرة المسيرة، مشيرة إلى أن الأخيرة قامت بمناورة حادة، فقدت على إثرها السيطرة والتحكم في الارتفاع ما أدى إلى اصطدامها بسطح البحر.

المصدر: تاس، نوفوستي