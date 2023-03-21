الرئيس المكسيكي يلمح إلى تورط الولايات المتحدة في تفجيرات أنابيب "نورد ستريم"

ألمح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى احتمال مسؤولية الولايات المتحدة عن تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه "عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف، كيف يمكن لصحفي أمريكي حائز على جوائز أن يقتنع بأن الحكومة الأمريكية خربت خط أنابيب غاز من روسيا إلى أوروبا؟" في إشارة إلى التحقيق مع الصحفي الأمريكي الفائز بجائزة بوليتزر سيمور هيرش.

في 27 سبتمبر من العام الماضي، أبلغت شركة Nord Stream AG عن "تدمير غير مسبوق" استهدف ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية Nord Stream و Nord Stream 2". وسجل علماء الزلازل السويديون انفجارين في مناطق الطرق البحرية لخطوط الأنابيب.

وقال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، المتخصص في إجراء التحقيقات، نقلا عن مصدر، في 8 فبراير الماضي في مقاله له، إن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز زرعت في يونيو 2022 تحت ستار تدريبات BALTOPS من قبل غواصين البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

ووفقا لهيرش، اتخذ قرار إجراء التفجير من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الأمن القومي في الإدارة الأمريكية.

المصدر: تاس