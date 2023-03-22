الدفاع الروسية تكشف نتائج عملياتها العسكرية في دونباس على جميع المحاور خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمنطقة خاركوف، و26 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

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جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء، حيث تابع التقرير بأن مجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات معادية في منطقة خاركوف، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين ومركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا"، وإضافة لذلك تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 103 في منطقة خاركوف.

في اتجاه كراسنوليمان، أصابت الضربات التي شنها الطيران الميداني والتكتيكي ونيران المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

كذلك قصفت القوات المسلحة الروسية حظيرتين للسلاح والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مطار شكولني بالقرب من أوديسا.

كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية نظام مدفعية من طراز M777 في اتجاهي يوجنودونيتسك وزابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

403 طائرة

224 مروحية

3528 طائرة بدون طيار

414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8370 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1070 راجمة صواريخ متعددة

4410 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9052 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT