شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف منشأة أوكرانية وقامت بـ 140 ألف طلعة جوية

صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف منشأة عسكرية أوكرانية، وقامت بـ 140 ألف طلعة جوية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزير بمقر وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، حيث تابع شويغو أن ما يصل إلى 90% من أطقم الطيران العملياتي والتكتيكي، و60% من أطقم الطيران الاستراتيجي وطويل المدى و85% من أفراد المجمعات ذات المركبات الجوية المسيرة للقوات المسلحة الروسية تلقوا خبرة قتالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وأشار إلى أن من بين تلك الطلعات الجوية مهام لا تقل أهمية في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل طياري النقل العسكري، ممن يقومون بتسليم البضائع والأفراد على مدار الساعة.

وأشار شويغو إلى أهمية القوات الجوية في الحرب الحديثة، والتي "لا تقدر بثمن"، وقال: "هذا ما تؤكده النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة"، محددا مهمة زيادة القدرات القتالية ومستوى تدريب الأفراد في هذه الصنوف.

وتابع الوزير أن محاولة لضرب أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بثلاث طائرات مسيرة جرت صباح اليوم، تم تدميرها جميعا.

كذلك شدد الوزير على استكمال تحديث نظام الدفاع الصاروخي هذا العام، وبحلول نهايته، ستصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات الجوية إلى 85%، وستدخل محطة التحكم الفضائي "رازفيازكا" إلى الخدمة.

ونوه شويغو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإنشاء "هيكل أمني أمريكي" في المنطقة لمواجهة روسيا والصين.

وتابع الوزير أنه من أجل إنشاء منطقة للسيطرة المستمرة على الوضع بطول سواحل جزر الكوريل بجزيرة باراموشير، فقد بدأ قسم من نظام صواريخ "باستيون" خدمته القتالية اعتبارا من ديسمبر 2022.

وأكد الوزير على أن قوات الدفاع الجوي ستركز على تحسين نظام انتشار التعبئة وتزويد القوات المسلحة الروسية بأحدث الأسلحة.

وبشأن العرض العسكري في عيد النصر على النازية، 9 مايو المقبل، قال الوزير إن أكثر من 10 آلاف شخص سيشاركون في العرض المخصص للذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الميدان الأحمر.

المصدر: RT