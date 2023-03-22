بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب والصين تشكل تهديدا وجوديا

قال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون إن تشكيل تحالف روسي صيني يخلق مشكلة حقيقية للدول الغربية أكثر خطورة من الصراع في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة البريطانية، نشرت مساء الثلاثاء "تقول كل من الصين وروسيا إنه تحالف بلا حدود، وأعتقد أنهما يقولان ذلك بجدية.. هذه هي المشكلة الحقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا".

وتابع "أعتقد أن المحور الروسي الصيني قد تم تشكيله، والذي تجاوره إيران وكوريا الشمالية.. نحن بحاجة إلى أخذ هذا على محمل الجد".

وأضاف بولتون أن الغرب يحتاج إلى البدء في مراجعة المفهوم الحالي للردع بسبب حقيقة أن "الصين أصبحت تهديدا في كل من المجال النووي والمجال التقليدي".

وقال "الصين ككل تشكل تهديدا وجوديا" للغرب وهذا يتطلب مقاربة جادة للقضايا الأمنية. وأضاف بولتون أيضا أن الناتو يجب أن يبذل المزيد من الجهود لمواجهة الاتحاد الروسي.

إقرأ المزيد

كما ادعى بولتون أن الصين دعمت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، ولم تحاول البقاء على الحياد.

ويعتقد المستشار السابق في البيت الأبيض أن بكين لديها العديد من الفرص لتزويد موسكو بالمساعدة العسكرية دون تزويد الاتحاد الروسي بالأسلحة مباشرة. وهو يعتقد أن الصين يمكن أن تبيع أسلحة إلى بيلاروسيا أو كوريا الشمالية، والتي ستتحول لاحقا إلى روسيا.

كما أشار إلى إمكانية تزويد روسيا بالمكونات اللازمة لإنشاء الأسلحة، فضلا عن تزويدها بمساعدة مالية من الصين.

المصدر: تاس