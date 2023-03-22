كوساتشيف: البرامج البيولوجية الأمريكية لها هدف مزدوج واضح ومقصود

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن جغرافية أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست مصادفة حيث عبرها يتم تشكيل نقطة انطلاق لهجوم عسكري محتمل ضد روسيا.

وقال النائب خلال جلسة: "تنفيذ برامج بيولوجية على أراضي أوكرانيا (من قبل الولايات المتحدة) وجمع العينات الحيوية وحتى دراسة رد فعل السكان المحليين على بعض مسببات الأمراض. يخلق ليس فقط القدرة على محاكاة انتشار الأوبئة المحلية في هذه المنطقة، ولكن أيضا القدرة على إدارتها".

وأضاف" مع الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تم تحديدها أثناء التحقيق البرلماني، يمكننا التوصل إلى استنتاج لا لبس فيه أن البرامج البيولوجية الأمريكية لها هدف مزدوج واضح ومقصود، من بين أمور أخرى، للاستخدام العسكري".

كما أشار إلى أن جغرافية الأبحاث البيولوجية الأمريكية ليست مصادفة، فهي تخلق نقطة انطلاق لهجوم عسكري محتمل ضد روسيا.

وأضاف كوساتشيف أن الولايات المتحدة تخلق لنفسها القدرة على محاكاة انتشار الأوبئة وإدارتها.

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، قد أعلن أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معلومات جديدة حول أكثر من 100 أوكراني شاركوا في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الأغراض المزدوجة.

المصدر: تاس