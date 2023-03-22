واشنطن تعرض على سلوفاكيا 12 طائرة حربية من طراز "فايبر" بدلا من طائرات "ميغ 29" المرسلة لأوكرانيا

أفاد وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، بأن الولايات المتحدة عرضت على بلاده إمدادها بـ 12 طائرة حربية من طراز Viper، لتحل مكان 13 طائرة من طراز MiG-29، تنقلها سلوفاكيا لأوكرانيا.

وكتب ناد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة عرضت على سلوفاكيا 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Viper مزودة بالمعدات اللازمة، والفنيين وأكثر من 500 صاروخ من طراز AGM-114 Hellfire II، بالإضافة إلى تدريب الطيارين السلوفاكيين على استخدامها، مقابل 13 طائرة من طراز MiG-29 ترسلها سلوفاكيا إلى أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام سلوفاكية، في وقت سابق، بأن السلطات السلوفاكية تخطط لإرسال 10 مقاتلات من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وكانت سلوفاكيا قد أعلنت أنها تقدم مقاتلاتها من نوع "ميغ 29"، التي تم إخراجها من الخدمة في عام 2022، لأوكرانيا.

وتقدم الطائرات لأوكرانيا دون مقابل، حيث تتوقع سلوفاكيا معدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 700 مليون دولار ومساعدات من الاتحاد الأوروبي بحجم 200 مليون دولار، تعويضا عما قدمته لأوكرانيا.

المصدر: RT + نوفوستي