سلوفاكيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا بشأن تقديم مقاتلات "ميغ 29" لكييف

وقع القائم بأعمال الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد والسفير الأوكراني لدى سلوفاكيا ميروسلاف كاستران اتفاقية ثنائية حول تسليم سلوفاكيا معدات عسكرية لكييف، بما فيها مقاتلات.

وأفادت وكالة TASR السلوفاكية بأن الحديث يدور عن تسليم 13 مقاتلة سوفيتية الصنع من نوع "ميغ 29" ومنظومتي "كوب" للدفاع الجوي.

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وكانت سلوفاكيا قد أعلنت أنها تقدم مقاتلاتها من نوع "ميغ 29"، التي تم إخراجها من الخدمة في عام 2022، لأوكرانيا.

وتقدم الطائرات لأوكرانيا دون مقابل، حيث تتوقع سلوفاكيا معدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 700 مليون دولار ومساعدات من الاتحاد الأوروبي بحجم 200 مليون دولار، تعويضا عما قدمته لأوكرانيا.

المصدر: تاس