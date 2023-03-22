روسيا والصين تعارضان تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة

روسيا والصين تعارضان محاولات تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة من قبل بعض الدول.

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وقد أشار البيان المشترك بشأن تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي المنشور على موقع الكرملين إلى أن "روسيا والصين تعارضان محاولات بعض الدول الرامية إلى تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة مواجهة مسلحة ، وكذلك الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق تفوق عسكري واستخدامه في العمليات العسكرية".

وجاء في البيان "يؤكد الجانبان على ضرورة بدء المفاوضات لصياغة مشروع اتفاق على أساس مشروع المعاهدة الروسية- الصينية حول منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الأخرى، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل متعدد الأطراف ملزم قانونا من شأنه توفير ضمانات أساسية وموثوقة وأن يمنع سباق التسلح في الفضاء واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجسام الفضائية أو بمساعدتها".

المصدر: نوفوستي