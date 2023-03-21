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واشنطن: لا نرى أي مؤشرات تفيد بانتهاء الحرب في أوكرانيا قريبا

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واشنطن: لا نرى أي مؤشرات تفيد بانتهاء الحرب في أوكرانيا قريبا
AP Susan Walsh
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا، وقال:" كما لا نريد وقفا لإطلاق النار الآن".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بناء على ما نراه اليوم، نحن لا نرصد أي شيء... يبعث على الأمل بأن هذه الحرب ستنتهي في وقت قريب".

وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لا ترغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا في الوقت الراهن.

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وقال بهذا الخصوص: "لا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار الآن لأنه سيجمد خطوط التماس"، معتبرا أن ذلك "سيوفر فرصة لروسيا لإعادة تجهيز الجيش، وزيادة عدد الأفراد".

وزعم أن أحد أسباب ذلك يتمثل في أن روسيا "تواجه المشاكل" ونقص الإمدادات في ميدان القتال.

وفي الوقت ذاته، رفض كيربي تصريحات عدد من المسؤولين الروس بأن الدول الغربية ترفض مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.

المصدر: تاس

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