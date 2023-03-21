نشطاء بريطانيون ينددون بقرار بريطانيا نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف

دانت منظمة بريطانية مناهضة للأسلحة النووية، قرار لندن بنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، مشددة على أن القرار يؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين.

وصدر البيان، يوم الثلاثاء، عن منظمة "حملة نزع السلاح النووي"، التي تأسست عام 1957.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، كاثرين هدسون: "كما كان الحال في العراق، فإن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف على المدى الطويل لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين المحاصرين في الصراع".

وأكدت هدسون: "يجب العمل على تجنب وفيات السرطان، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وقد دعا المركز مرارا وتكرارا حكومة المملكة المتحدة إلى وقف استخدام أسلحة اليورانيوم على الفور، وتمويل الأبحاث حول آثارها الصحية والبيئية على المدى الطويل".

وأوضحت هدسون: "يمكن أن يشكل غبار اليورانيوم السام والمشع، الذي يتكون عندما تنفجر القذيفة، خطرا على صحة الأشخاص الذين يستنشقونها، مما يؤدي إلى تلوث بيئي وانتشار لأمراض السرطان".

وتشير المنظمة إلى أن "استخدام الولايات المتحدة لقذائف اليورانيوم المنضب خلال حرب العراق، قد يكون مرتبطا بزيادة ملحوظة في الإصابة بأنواع معينة من السرطان في هذه المناطق".

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، إن لندن ستنقل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف.

وتعليقا على قرار السلطات البريطانية، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن روسيا ستضطر للرد بشكل مناسب على حقيقة أن "الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكون نووي في الأزمة الأوكرانية".

وحذرت السفارة الروسية في لندن من تسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، كما تم التأكيد في تعليق البعثة الدبلوماسية، إن هذه الخطوة محفوفة بتصعيد النزاع، وسيؤثر استخدام هذه الذخيرة في أوكرانيا على صحة السكان المحليين.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".

وأكدت زاخاروفا: "هذه القذائف لا تقتل فحسب، بل تصيب البيئة وتسبب الأورام، هذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي وانتشار لأمراض السرطان، وقد حدث هذا بالفعل أثناء قصف "الناتو" ليوغوسلافيا".

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المصدر: تاس