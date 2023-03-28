عريضة أوكرانية تطالب زيلينسكي بحظر استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب

ظهرت عريضة على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تطالب بحظر استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب، التي تخطط لندن لإمداد القوات الأوكرانية بها.

وجاء في نص العريضة، "إن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب، أو أية ذخائر أخرى تشبهها، جريمة ضد الإنسانية والكوكب، واستخدامها غير مقبول وغير أخلاقي، نطالب بالنظر الإيجابي في هذا الالتماس واتخاذ تدابير آمنة لاستبعاد استخدام هذه الذخائر من قبل القوات الأوكرانية".

ونشرت الوثيقة أمس الاثنين الـ 27 من مارس، وتم توقيعها من قبل 28 شخصا حتى اللحظة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب حصول الوثيقة على 25 ألف توقيع، حتى ينظر فيها الرئيس الأوكراني، وإلا فإنها بلا جدوى.

وتعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، الأسبوع الماضي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني: "إلى جانب كتيبة دبابات "تشالنجر 2" التي سنمد بها أوكرانيا، سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر، التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين بشأن المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب: "قرر الغرب خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالكلمات بل بالأفعال".

المصدر: نوفوستي