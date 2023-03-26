برلماني أوروبي يدين قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

أدان عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

وكتب والاس عبر "تويتر"، "لماذا لم يدن أي من القادة الثلاثة للتحالف الإيرلندي، قرار بريطانيا إرسالها ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا؟، تدركون أن هذه المادة المشعة يمكن أن تسبب السرطانات والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الروس والأوكرانيين على حد سواء، لعدة أجيال قادمة، أم أن هذا التصرف أحد مظاهر "القيم الأوروبية" في العمل؟".

يشار إلى أن نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، تعهدت الأسبوع الماضي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني: "إلى جانب كتيبة دبابات "تشالنجر 2" التي سنمد بها أوكرانيا، سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر، التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.

Why have none of the three Irish Coalition Leaders condemned the #UK for sending ammunition with depleted Uranium to Ukraine..? This radioactive matter may plague both Ukrainians + Russians for generations with Cancer + Birth defects - Is this more 'European Values' in action..? https://t.co/6W22ZjVUug — Mick Wallace (@wallacemick) March 25, 2023

المصدر: نوفوستي