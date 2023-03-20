برلماني أوروبي يكشف الحقيقة المرة حول أوكرانيا!

انتقد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، سياسات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا، قائلا إنهما حولاها إلى "بيدق".

وكتب والاس عبر "تويتر": "لسوء الحظ، أوكرانيا مجرد بيدق في الحرب الإمبريالية بالوكالة التي تشنها الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا، سعيا وراء مصالحهما الخاصة، غير آبهين بأرواح الروس والأوكرانيين الذين يموتون بلا سبب يذكر!".

وقال والاس، في وقت سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،"طرح بلاده في مزاد علني للبيع".

وأشار والاس، إلى أن وجود حلف الناتو بحد ذاته، يعيق السلام والاستقرار في العالم، قائلا: "يستمر النزاع في أوكرانيا، ويموت الآلاف بسبب ذلك، لكن الناتو لا يريد حل الأزمة، ذهب بوريس جونسون إلى كييف لمنع السلام، لن يكون هناك سلام واستقرار ما دام الناتو قائما".

Sadly Ukraine is just a pawn in the #US#NATO Proxy War as the Imperialists on both sides pursue their interests. Meanwhile the less privileged Ukrainians + Russians are dying for no good reason... https://t.co/UKQifuP1ft — Mick Wallace (@wallacemick) March 20, 2023

المصدر: نوفوستي + RT