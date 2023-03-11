برلماني أوروبي: ما الذي فعله الناتو من أجل السلام؟

أشار عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس إلى أن تدخل حلف الناتو في الشؤون الداخلية لأوكرانيا قاد لنشوب صراع بين موسكو وكييف.

وكتب والاس على تويتر: "معظم الاتفاقات التي تمت صياغتها "التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لا تتوافق مع الواقع".

وتساءل السياسي: "لا يسعى التحالف لإرساء السلام والأمن، فقد شكل توسعه وتدخله واستفزازاته أرضية مناسبة لنشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، بالرغم من نفي الاتحاد الأوروبي ذلك. لكن يبقى السؤال: ما الذي فعله الناتو من أجل السلام؟".

المصدر: ريا نوفوستي