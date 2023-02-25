نائب أوروبي يدعو لتنظيم مظاهرات ضد "حرب الناتو بالوكالة" في أوكرانيا

دعا عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس إلى تنظيم مظاهرات ضد "الحرب بالوكالة" التي تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

وقال والاس، "معظم السياسيين لا يريدون للحرب أن تنتهي. معظم وسائل الإعلام الرئيسية لا تريد أن تنتهي الحرب.. بالمقابل معظم الأوربيين يعارضون هذه الحرب.. أي حرب مجنونة هذه.. لقد حان الوقت لأن يخرج الناس إلى الشوارع ويعارضوا هذه الحرب بالوكالة من قبل الناتو والولايات المتحدة".

ووصف والاس في الـ15 من شهر فبراير الجاري في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ المساعدة العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا بالجنون.

كما علق النائب على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اللذين أعلنا عن خطط جديدة للمساعدة العسكرية إلى كييف من الاتحاد الأوروبي بأن هذا يتعارض مع أهداف التسوية السلمية للصراع.

المصدر: تاس