تظاهر الآلاف من معارضي توريد الأسلحة إلى كييف في مدينة دريسدن الألمانية احتجاجا على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، في "أول مسيرة كبيرة من أجل السلام".

وقال المنظمون في بيان على موقع حركة "بيغيدا" الإلكتروني: "سنعطي الكلمة لاهتمامنا بالسلام والتفاهم الدولي، وكذلك لجميع محبي السلام الذين يؤيدون بقوة دء مفاوضات فورية".

كما أكد البيان على ضرورة إعطاء موسكو الفرصة للتعبير عن موقفها، خاصة في ظل الأحداث التي أعقبت عام 2014، والتي يحاول الغرب إخفاءها.

وأشار المنظمون إلى أنه "بعد الانقلاب على السلطة في كييف سنة 2014 والأعمال الوحشية ضد الروس في شرق البلاد، وسعي أوكرانيا نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أدى كل ذلك إلى النزاع الحالي".

وأكد المنظمون، أن الصواريخ والدبابات والطائرات لن تقرب السلام والمفاوضات مطلوبة وليس شحنات الأسلحة.

وتجمع المتظاهرون في إحدى الساحات المركزية بالمدينة يحملون أعلام روسيا وألمانيا ولافتات كتب عليها شعارات مثل "نريد عالما بلا سلاح"، "الدبلوماسية بدلا من الإمداد بالسلاح".

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المصدر: نوفوستي