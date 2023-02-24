صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حديث نمّ عن جهله، بأنه لا تربط الولايات المتحدة وروسيا حدود مشتركة.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة على أهمية دعم أوكرانيا من الشركاء الدوليين، وأضاف أنه لا يوجد بلد في العالم يمكنه الوقوف في وجه روسيا بمفرده.

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وأضاف: "ربما تستطيع الولايات المتحدة، لكن لحسن الحظ ليس لديهم حدود مع روسيا".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تربطهما حدود مائية مشتركة، تقع في مياه مضيق برينغ، بين شبه جزيرة تشوكوتكا من جانب روسيا وشبه جزيرة ألاسكا من جانب الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي