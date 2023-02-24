"أيقظني اتصال من زيلينسكي.." قادة أوروبيون يستذكرون ليلة انطلاق العملية العسكرية الروسية

كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه كان نائما ليلة بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيقظه من نومه.

وقال ميشيل في حديث لصحيفة "بوليتيكو": "لقد أيقظني زيلينسكي"، موضحا أن الاتصال منه جاء في حوالي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت بروكسل.

وأضاف ميشيل أنه بدأ على الفور في الاتصال برؤساء وزراء دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، ذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل في تغريدة له إنه تم إيقاظه في الصباح الباكر من يوم 24 فبراير 2022 أيضا.

وحسب "بوليتيكو"، فقد وصل بوريل بحلول الخامسة صباحا إلى مكتبه، وبعد ثلاث ساعات كان يقف بجوار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإدلاء بأول بيان عام كبير للاتحاد الأوروبي حول بدء العملية الروسية.

في وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في حوار مع وكالة "فرانس برس"، أنه ذهب إلى الفراش ليلة 24 فبراير 2022، "رغم علمه بالبدء الوشيك" للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وعقد ستولتنبرغ فور تلقيه نبأ بدء العملية الروسة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، قبل أن يسرع إلى مقر الناتو، حيث جمع على وجه السرعة هيئة صنع القرار للحلف.

وكان الجو العام في ذلك الصباح، كما وصفه ستولتنبرغ، "جادا" لكنه "محسوب ومنظم بشكل جيد".

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمتها بأنها "حماية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي للعملية يتمثل في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

المصدر: وكالات