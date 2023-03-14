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برلماني أوروبي: وجود الناتو يعيق السلام والاستقرار في العالم

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برلماني أوروبي: وجود الناتو يعيق السلام والاستقرار في العالم
AP
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قال مايك والاس، الذي يمثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي  في تغريدة على تويتر، إن وجود الناتو بحد ذاته، يعيق السلام والاستقرار في العالم.

وأضاف: "يستمر النزاع في أوكرانيا، ويموت الآلاف بسبب ذلك، لكن الناتو لا يريد حل المواجهة - ذهب بوريس جونسون إلى كييف لمنع السلام. لن يكون هناك سلام واستقرار ما دام الناتو قائما".

ويشار إلى أن هذا البرلماني الأوروبي، يدعو باستمرار إلى إنهاء "الحرب بالوكالة" التي يؤجهها الغرب  في أوكرانيا. وقال والاس في وقت سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "طرح بلاده في مزاد علني للبيع".

قبل ذلك أكد الرئيس فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تسعى إلى تأجيج المواجهة في النزاع الأوكراني، بل تسعى إلى إنهائه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال القتالية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها.

المصدر: نوفوستي

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