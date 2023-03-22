ماذا يعني استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في منطقة العمليات العسكرية؟

أعلن ألكسندر أوفاروف مدير مركز "Atominfo" (منظمة غير ربحية مستقلة لتطوير العلوم النووية والتكنولوجيا والتعليم) ،سيؤدي استخدام قذائف اليورانيوم المنضب إلى عواقب خطيرة طويلة الأمد.

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ويشير الخبير في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن استخدام القوات الأوكرانية لقذائف اليورانيوم المنضب بالإضافة إلى تلوث مساحات واسعة بالإشعاع يشكل خطورة كبيرة على حياة البشر والكائنات الحية.

ويقول: "أجرت الأمم المتحدة في الماضي دراسات حول عواقب استخدام قوات الناتو لهذه القذائف في يوغوسلافيا. وأوصى خبراء دوليون بعدها بضرورة تطهير الأماكن الملوثة باليورانيوم المنضب. أي أن استخدام أوكرانيا قذائف اليورانيوم المنضب البريطانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة تستمر فترة طويلة، وقد يتطلب إزالة تأثيرها الاشعاعي إجراء عمليات تطهير واسعة النطاق. وأي مادة مشعة بما فيها اليورانيوم يجب عدم رميها أينما كان".

ويذكر أن البارونة أنابيل غولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني، أعلنت ردا على سؤال طرحه ريموند غوليف عضو مجلس اللوردات البريطاني، أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بالإضافة إلى دبابات تشالنجر-2 ، بقذائف اليورانيوم المنضب التي لها كفاءة عالية في تدمير المركبات المدرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا في عام 2022 بلغ 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) وتخطط الحكومة البريطانية تقديم مثلها عام 2023 بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتدريب الجنود الأوكرانيين.

المصدر: تاس