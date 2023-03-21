الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطط بريطانيا لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة قلقة بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان،معلقا على خطط لندن لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب.

وقال فرحان حق، في إفادة إعلامية ردا على طلب للتعليق على خطط لندن لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب: "لقد رأيتم أننا أعربنا منذ سنوات عن قلقنا بشأن أي استخدام لليورانيوم المنضب، بالنظر إلى عواقب مثل هذا الاستخدام".

وأشارت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، إنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين بشأن المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب: "قرر الغرب خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالكلمات بل بالأفعال".

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المصدر: نوفوستي