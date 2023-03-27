الخارجية الصينية تعلق على قرار روسيا إمداد بيلاروس بأسلحة تكتيكية

أفادت وزارة الخارجية الصينية، بضرورة تركيز جميع الأطراف على إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، والعمل معا لنزع فتيل الصراع، وتجنب إطلاق العنان لحرب نووية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ، لوكالة "نوفوستي" الروسية، موقف بلادها من قرار روسيا نشر أسلحة تكتيكية في بيلاروس قائلة: "أصدر قادة الدول المالكة للأسلحة النووية، بيانا مشتركا في الـ 5 من فبراير 2022، يفيد باستحالة شن حرب نووية أو الفوز فيها، وأكد البيان على ضرورة تجنب اندلاع حرب نووية بين الدول المالكة لهذه الأسلحة، وتقليل المخاطر الاستراتيجية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية في بيلاروس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة رد على إعلان بريطانيا أنها ستورد ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في الأول من يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي