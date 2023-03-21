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زاخاروفا تصف خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ"السيناريو اليوغوسلافي"

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زاخاروفا تصف خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ
Sputnik
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تصريح لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل غولدي، بشأن خطط لندن لنقل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف. 

وأكدت زاخاروفا: "هذه القذائف لا تقتل فحسب، بل تصيب البيئة وتسبب الأورام، هذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي وانتشار لأمراض السرطان، وقد حدث هذا بالفعل أثناء قصف "الناتو" ليوغوسلافيا".

وشددت زاخاروفا: "من السذاجة الاعتقاد بأن أولئك الذين سيُستخدم كل هذا ضدهم فقط هم من سيصبحون ضحايا، لقد عانى جنود الناتو في يوغوسلافيا، ثم حاولوا لفترة طويلة الحصول على تعويض من الناتو عما أصابهم من أمراض، ولكن تم رفض مطالبهم... متى يستيقظون في أوكرانيا؟".

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المصدر: تاس 

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