وزير الدفاع الروسي: سنفكر بجدية بالرد على إمدادات لندن بقذائف اليورانيوم المنضب لكييف

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن موسكو ستفكر بجدية بالرد على الإمدادات البريطانية الموعودة بقذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الوزير قوله: "الآن دعونا نرى ما سوف ينقلونه"، ووفقا له، فإن لدى روسيا شيئا للرد على هذه الإجراءات، مضيفا: "سنفكر بجدية في كيفية الرد على هذا".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي إن لندن تخطط لنقل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي وانتشار لأمراض السرطان لدى الناس، وقد حدث هذا بالفعل أثناء قصف "الناتو" ليوغوسلافيا.

ومن جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد فعل روسيا على إمداد كييف بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب.

المصدر: راديو سبوتنيك