ذّكرت واشنطن بـ"عملية بايبي ليفت".. زاخاروفا ترد على اتهامات الجنائية الدولية للفوفا بيلوفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المحكمة الجنائية الدولية يتوجب عليها إصدار مذكرة توقيف ضد القيادة الأمريكية بسبب "عملية بايبي ليفت" عام 1975.

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وأضافت زاخاروفا تعليقا على قرار محكمة الجنائية الدولية باعتقال المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا "في 3 أبريل 1975، أدلى الرئيس الأمريكي الذي كان آنذاك جيرالد فورد، في مركز مؤتمرات سان دييغو، ببيان رسمي حول بدء عملية تسمى "بايبي ليفت" أو عملية انتشال الأطفال كان هدفها الإجلاء الجماعي للأطفال من جنوب فيتنام إلى الولايات المتحدة وبلدان أخرى في نهاية حرب فيتنام في الفترة بين 3 - 26 أبريل عام 1975. مع انتهاء عمليات القتال في جنوب فيتنام كان قد تم إجلاء ما يقارب 3300 طفل ورضيع، بدأ الأمريكيون في إخراج الأطفال على نطاق واسع من فيتنام".

وأضافت أن الأمر يتعلق بإخراج الأطفال من فيتنام إلى الولايات المتحدة وتربيتهم هناك، والحصول على "جيل جديد"، كما افترضت الولايات المتحدة، "العقول الموجهة بشكل صحيح".

وشددت على أنه "لم يطرح أحد أسئلة حول أي وثائق، عن علاقات الأطفال بأقاربهم .. هذا هو نهجهم العالمي في كل شيء".

وقالت زاخاروفا إنها بعد مثل هذه التصرفات من قبل الأمريكيين في فيتنام، كانت تنتظر مذكرة توقيف ضد القيادة الأمريكية، مشيرة إلى أن تصرفات واشنطن تندرج تحت المادة الخاصة بالإبادة الجماعية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا في سياق الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي