صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، نقلا عن مصدر، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يدعم منذ الخريف محاولات واشنطن لإخفاء معلومات حول تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

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جاء ذلك في مقالة هيرش على منصة Substack، حيث أشار إلى أنه في أوائل مارس زار شولتس الولايات المتحدة وتضمنت رحلته حدثين عامين فقط، ولم يعقد شولتس ولا الرئيس الأمريكي، كما هو معتاد في مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى، مؤتمرا صحفيا يتضمن أسئلة للصحفيين.

ومع ذلك، يضيف هيرش، أصبح معروفا فيما بعد بالاجتماع الذي استمر 80 دقيقة، لم يتم بعدها الإفراج عن أي تصريحات رسمية. وبحسبه، فقد طلب من وكالة المخابرات المركزية والمخابرات الألمانية إعداد قصة بديلة لوسائل الإعلام حول تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي"، فيما شدد هيرش على أنه حتى لو لم يكن شولتس يعلم مسبقا بخطط التفجير، فإنه قد دعم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإخفاء المعلومات منذ الخريف الماضي.

المصدر: Seymour Hersh Substack