 
مباشر

هيرش: شولتس ساعد الولايات المتحدة في إخفاء بيانات تفجير "السيل الشمالي"

أخبار العالم

هيرش: شولتس ساعد الولايات المتحدة في إخفاء بيانات تفجير
Globallookpress IMAGOFlorian Gaertnerphotothek
المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uz8b

صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، نقلا عن مصدر، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يدعم منذ الخريف محاولات واشنطن لإخفاء معلومات حول تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

إقرأ المزيد
خبير: خطوط السيل الشمالي كانت جميعها مفخخة على ما يبدو
خبير: خطوط السيل الشمالي كانت جميعها مفخخة على ما يبدو

جاء ذلك في مقالة هيرش على منصة Substack، حيث أشار إلى أنه في أوائل مارس زار شولتس الولايات المتحدة وتضمنت رحلته حدثين عامين فقط، ولم يعقد شولتس ولا الرئيس الأمريكي، كما هو معتاد في مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى، مؤتمرا صحفيا يتضمن أسئلة للصحفيين.

ومع ذلك، يضيف هيرش، أصبح معروفا فيما بعد بالاجتماع الذي استمر 80 دقيقة، لم يتم بعدها الإفراج عن أي تصريحات رسمية. وبحسبه، فقد طلب من وكالة المخابرات المركزية والمخابرات الألمانية إعداد قصة بديلة لوسائل الإعلام حول تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي"، فيما شدد هيرش على أنه حتى لو لم يكن شولتس يعلم مسبقا بخطط التفجير، فإنه قد دعم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإخفاء المعلومات منذ الخريف الماضي.

المصدر: Seymour Hersh Substack

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا