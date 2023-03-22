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الرئيس تبون في حوار مع "قناة الجزيرة": الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم العربي

الرئيس تبون في حوار مع
Gettyimages.ru
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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن بلاده مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الجزائري في مقابلة مع قناة الجزيرة "نحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية" لإجراء وساط في الأزمة الأوكرانية.

وأكد تبون أن زيارته إلى روسيا "ما زالت قائمة"، موضحا أنها ستتم في شهر مايو القادم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال زيارة قامت بها الأسبوع الماضي إلى الجزائر، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إنها سلمت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون حول رؤية روسيا لتطوير التعاون بين البلدين.

وأكدت أن روسيا تريد تطوير مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار مثل الصناعة والزراعة والطاقة.

المصدر: قناة الجزيرة + RT

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