صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) قد أصبحت محاصرة عمليا.

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وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك ضارية خارج المدينة خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة أو سيطرت على النيران فيها، وأدى ذلك إلى بدء عملية سقوط المدينة، وتعقيد تسليم الذخيرة وتجديد موارد القوات المسلحة الأوكرانية بشكل خطير.

المصدر: نوفوستي