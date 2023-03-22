اليابان تقدم هبة ضخمة لأوكرانيا

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تعهد بتقديم 500 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا منها 30 مليون للمعدات العسكرية.

وقالت وكالة الأنباء إن رئيس الوزراء الياباني تعهد خلال زيارته لكييف بتقديم هبة قدرها 470 مليون دولار (62 مليار ين) كمساعدات لقطاع الطاقة واحتياجات أخرى، بالإضافة إلى 30 مليون دولار للمعدات العسكرية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن "اليابان ستقدم الدعم بما في وسعها وباستمرار".

وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كييف يوم الثلاثاء، حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان كيشيدا رئيس "مجموعة السبع"، الوحيد الذي لم يلتق بزيلينسكي شخصيا، وعاد بعد زيارته كييف إلى بولندا مرة أخرى، حيث سيلتقي مع القيادة البولندية يوم الأربعاء.

المصدر: نوفوستي