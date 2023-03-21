رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى كييف للقاء زيلينسكي

أفادت وزارة خارجية اليابان بتوجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وعرضت القناة التلفزيونية NHK TV لقطات لرئيس الحكومة اليابانية وهو يستقل القطار في محطة السكة الحديد في برزيميسل على الحدود البولندية الأوكرانية.

وغادر القطار في اتجاه أوكرانيا حوالي الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت موسكو). في رحلة تستغرق إلى كييف حوالي 10 ساعات.

ووصل كيشيدا إلى بولندا قادما من الهند، حيث كان في زيارة رسمية.

وهذه هي الزيارة الأولى لكيشيدا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: تاس