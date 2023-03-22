مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها شي جين بينغ لبوتين عند وداعه وتغرد بكل اللغات (فيديو)

ضجت مواقع التواصل بتعليقات حول آخر عبارة قالها الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل مغادرته موسكو بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وفي الفيديو الذي أعاد مغردون عبر موقع "تويتر" نشره على نطاق واسع وفي لغات متعددة، يظهر الرئيسان وهما يجريان حوارا قصيرا.

حوار بسيط يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا

🔹شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.

♦️بوتين: أوافق.

🔹شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز

♦️بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/wSUJ8uwCT9 — محطات | Stations (@Stations0) March 21, 2023

ويقول الرئيس الصيني: "الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معا، نقود هذه التغييرات"، ليرد بوتين قائلا: "أوافق".

وبعدها يودع شي الرئيس الروسي بالقول: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، ليتمنى له بوتين "رحلة موفقة".

⚡️ Си Цзиньпин: Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены.

Путин: Согласен.

Си Цзиньпин: Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг.

Путин: Счастливой дороги!



Си открыто заявил, что гегемону пора на отдых😊 — Elena Pshenichnaya 3 (@Elena150204) March 22, 2023

ووصف أحد المغردين الحوار بين الرئيسين بأنه "يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا".

حوار بسيط يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا

🔹شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.

♦️بوتين: أوافق.

🔹شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز

♦️بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/wSUJ8uwCT9 — محطات | Stations (@Stations0) March 21, 2023

ليرد آخر على هذا التعليق بالقول: "برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير...".

اعتقد أنه من قصر النظر حصر كل ما جرى أمس واليوم في هذا الكلام.. برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير..

هذا الزخم يحتاج الى تحليل منطقي بعيدا عن العاطفة أخي فراس) — Amine Derghami (@Derghamia) March 21, 2023

شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.

#بوتين: أوافق.

شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز

بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/aCroBcwFkf — محمد الخطيب (@mhaktr) March 21, 2023

Xi Jinping Vladimir Putin before he left #Russia: Changes that haven't happened in 100 years, together, are taking care of these changes, please take care of yourself, my dear friend.



pic.twitter.com/e7S7fiaWLA — المصعبيalmasabi 🌿🍀🌱 (@Piu2Ci) March 21, 2023

وقال آخر: "ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقة وستزول هيمنته كما أن هيمنة القطب الواحد التي أصبحت آيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية".

ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقةوستزول هيمنته كما ان هيمنة القطب الواحد التي أصبحت أيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية. — DR.SAMIH MEDANAT (@DOCTORSAMIH) March 22, 2023

Си Цзиньпин: Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены.

Путин: Согласен.

Си Цзиньпин: Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг.

Путин: Счастливой дороги! pic.twitter.com/ySnjiaY3fh — Потапов Евгений (@ea_potapoff) March 22, 2023

وكتبت مغردة باللغة الإسبانية: "وداع تاريخي بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ".

Despedida histórica entre Vladimir Putin y Xi Jinping.



Xi: Ahora hay cambios que no han ocurrido en 100 años. Y juntos estamos moviendo estos cambios.



Putin: Estoy de acuerdo.



Xi: Por favor, cuídate, querido amigo.



Putin: ¡Que tengas un buen viaje!



Ya han ganado. Y lo saben. — Liu Sivaya (@liusivaya) March 22, 2023

Xi Jinping: Está chegando uma mudança que não acontecia há 100 anos. E estamos conduzindo essa mudança juntos



Putin: Eu concordo.



Xi Jinping: Por favor, cuide-se, querido amigo.



Putin: Boa viagem! pic.twitter.com/pNdetqQsBZ — JoseGB (@bfm_jose) March 22, 2023

هذا وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدانة بوتين، للسياسة الأمريكية في الخارج، وحصوله في الوقت نفسه على دعم الدول النامية أثار ضجة في العواصم الغربية وأربكها، مشيرة إلى أن "التقارب بين روسيا والصين يشكل مصدر قلق خطير في العواصم الغربية، حيث يعتبرون "هذا الثنائي منافسا محتملا للولايات المتحدة وحلفائها".

واختتم الرئيسان الصيني والروسي مساء أمس اجتماعات استمرت على مدار يومين، انتهت باصدار بيان مشترك أكد على أن العلاقات الروسية الصينية دخلت عهدا جديدا.

وأكدت موسكو وبكين في أكثر من مناسبة على أن العلاقات الروسية - الصينية لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.

المصدر: RT