مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها شي جين بينغ لبوتين عند وداعه وتغرد بكل اللغات (فيديو)
ضجت مواقع التواصل بتعليقات حول آخر عبارة قالها الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل مغادرته موسكو بعد زيارة استمرت 3 أيام.
وفي الفيديو الذي أعاد مغردون عبر موقع "تويتر" نشره على نطاق واسع وفي لغات متعددة، يظهر الرئيسان وهما يجريان حوارا قصيرا.
حوار بسيط يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا— محطات | Stations (@Stations0) March 21, 2023
🔹شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.
♦️بوتين: أوافق.
🔹شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز
♦️بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/wSUJ8uwCT9
ويقول الرئيس الصيني: "الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معا، نقود هذه التغييرات"، ليرد بوتين قائلا: "أوافق".
وبعدها يودع شي الرئيس الروسي بالقول: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، ليتمنى له بوتين "رحلة موفقة".
⚡️ Си Цзиньпин: Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены.— Elena Pshenichnaya 3 (@Elena150204) March 22, 2023
Путин: Согласен.
Си Цзиньпин: Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг.
Путин: Счастливой дороги!
Си открыто заявил, что гегемону пора на отдых😊
ووصف أحد المغردين الحوار بين الرئيسين بأنه "يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا".
حوار بسيط يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا— محطات | Stations (@Stations0) March 21, 2023
🔹شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.
♦️بوتين: أوافق.
🔹شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز
♦️بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/wSUJ8uwCT9
ليرد آخر على هذا التعليق بالقول: "برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير...".
اعتقد أنه من قصر النظر حصر كل ما جرى أمس واليوم في هذا الكلام.. برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير..— Amine Derghami (@Derghamia) March 21, 2023
هذا الزخم يحتاج الى تحليل منطقي بعيدا عن العاطفة أخي فراس)
شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.— محمد الخطيب (@mhaktr) March 21, 2023
#بوتين: أوافق.
شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز
بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا#الصينpic.twitter.com/aCroBcwFkf
Xi Jinping Vladimir Putin before he left #Russia: Changes that haven't happened in 100 years, together, are taking care of these changes, please take care of yourself, my dear friend.— المصعبيalmasabi 🌿🍀🌱 (@Piu2Ci) March 21, 2023
pic.twitter.com/e7S7fiaWLA
وقال آخر: "ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقة وستزول هيمنته كما أن هيمنة القطب الواحد التي أصبحت آيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية".
ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقةوستزول هيمنته كما ان هيمنة القطب الواحد التي أصبحت أيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية.— DR.SAMIH MEDANAT (@DOCTORSAMIH) March 22, 2023
Си Цзиньпин: Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены.— Потапов Евгений (@ea_potapoff) March 22, 2023
Путин: Согласен.
Си Цзиньпин: Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг.
Путин: Счастливой дороги! pic.twitter.com/ySnjiaY3fh
وكتبت مغردة باللغة الإسبانية: "وداع تاريخي بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ".
Despedida histórica entre Vladimir Putin y Xi Jinping.— Liu Sivaya (@liusivaya) March 22, 2023
Xi: Ahora hay cambios que no han ocurrido en 100 años. Y juntos estamos moviendo estos cambios.
Putin: Estoy de acuerdo.
Xi: Por favor, cuídate, querido amigo.
Putin: ¡Que tengas un buen viaje!
Ya han ganado. Y lo saben.
Xi Jinping: Está chegando uma mudança que não acontecia há 100 anos. E estamos conduzindo essa mudança juntos— JoseGB (@bfm_jose) March 22, 2023
Putin: Eu concordo.
Xi Jinping: Por favor, cuide-se, querido amigo.
Putin: Boa viagem! pic.twitter.com/pNdetqQsBZ
هذا وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدانة بوتين، للسياسة الأمريكية في الخارج، وحصوله في الوقت نفسه على دعم الدول النامية أثار ضجة في العواصم الغربية وأربكها، مشيرة إلى أن "التقارب بين روسيا والصين يشكل مصدر قلق خطير في العواصم الغربية، حيث يعتبرون "هذا الثنائي منافسا محتملا للولايات المتحدة وحلفائها".
واختتم الرئيسان الصيني والروسي مساء أمس اجتماعات استمرت على مدار يومين، انتهت باصدار بيان مشترك أكد على أن العلاقات الروسية الصينية دخلت عهدا جديدا.
وأكدت موسكو وبكين في أكثر من مناسبة على أن العلاقات الروسية - الصينية لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.
المصدر: RT