شي جين بينغ: روسيا والصين تقودان تغييرات ضخمة في العالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن روسيا والصين تقودان تغييرات تجري في العالم حاليا، وذلك في حوار مع بوتين بعد عشاء رسمي أقيم على شرف الرئيس الصيني في الكرملين.

وغادر الرئيس الصيني مساء الثلاثاء الكرملين بعد يوم من المحادثات مع الرئيس الروسي، استمرت حوالي ست ساعات، شملت اجتماعات ضيقة وأخرى موسعة مع أعضاء الوفود.

ووقع الرئيسان بيانات مشتركة حول تطوير التعاون بين البلدين، وأدليا ببيانات ختامية لوسائل الإعلام.

وبعد انتهاء العشاء الرسمي، وأثناء خروج بوتين لمرافقة شي جين بينغ إلى شرفة قصر الكرملين الكبير. توقف الرئيسان لتبادل الكلمات، حيث قال الرئيس الصيني "في الوقت الحالي هناك تغييرات لم تكن موجودة منذ مائة عام، ونحن معا نقود هذه التغييرات". ورد عليه بوتين بالقول "أنا موافق".

واختتم الرئيسان الصيني والروسي اجتماعات استمرت على مدار يومين، انتهت باصدار بيان مشترك أكد على أن العلاقات الروسية الصينية دخلت عهدا جديدا.

المصدر: تاس