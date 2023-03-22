بعد كييف.. كيشيدا يتوجه إلى بولندا لبحث أمن المنطقة

التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، لإجراء محادثات حول أمن المنطقة والعلاقات الثنائية بعد يوم من زيارته المفاجئة إلى كييف أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا في وقت لاحق مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

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وتقدم بولندا الدعم العسكري والإنساني والسياسي لأوكرانيا.

وزار كيشيدا أوكرانيا أمس الثلاثاء والتقى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

من جهتها أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تعهد بتقديم 500 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا منها 30 مليون للمعدات العسكرية.

المصدر: أسوشييتيد بريس