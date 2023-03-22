موسكو تكشف عن "إشارة مباشرة" وجهتها مع بكين لواشنطن

قالت الخارجية الروسية إن النقاط الواردة بالبيان الصادر عقب محادثات الرئيسين الروسي والصيني بشأن عدم جواز شن حرب نووية ونشر أسلحة نووية خارج الأراضي الوطنية هي إشارة مباشرة لواشنطن.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "الوثائق الموقعة نتيجة هذه الزيارة (للرئيس الصيني) تحتوي على أهم بيان بشأن عدم جواز الحرب النووية، بما في ذلك عدم جواز نشر أسلحة نووية خارج الأراضي الوطنية. هي رسالة مباشرة موجهة إلى الولايات المتحدة".

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ولفت ريابكوف إلى أنه تم النظر خلال مباحثات الرئيسين في كامل القضايا المتعلقة بالأمن الدولي.

وأشار ريابكوف إلى "أن قادة الاتحاد الروسي والصين على وجه التحديد، هم الذين يدعون إلى اتباع مسار التهدئة واستقرار الوضع والعودة إلى الحوار والبحث عن توازن المصالح وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي".

المصدر: نوفوستي