اليوم الـ33 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ33، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف بوساطة تركية.

ميدانيا

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