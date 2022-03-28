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ألمانيا: حوالي 200 جريمة ترتكب أسبوعيا ضد الناطقين بالروسية

أخبار روسيا

ألمانيا: حوالي 200 جريمة ترتكب أسبوعيا ضد الناطقين بالروسية
Gettyimages.ru
علم ألمانيا
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أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للشؤون الجنائية تسجيل حوالي 200 جريمة أسبوعيا ترتكب ضد أفراد من أصول روسية وأوكرانية في البلاد على خلفيات مناهضة لروسيا.

وقال رئيس المكتب هولغر مونش: "هناك جرائم ترتكب ضد أفراد مجتمعنا ذوي الأصول الروسية والأوكرانية، والآن لدينا حوالي 200 جريمة من هذا القبيل أسبوعيا معظمها على خلفيات مناهضة لروسيا".

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وأشار إلى أن هذه الجرائم تتراوح بين إهانات وتهديدات وعنف جسدي، وبعضها يصل إلى إلحاق أضرار بالممتلكات على غرار رسم نقوش معادية لروسيا.

 

المصدر: "تاس"

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