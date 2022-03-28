 
مباشر

أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي

أخبار العالم

أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp6y

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي.

وأفاد أردوغان بأنهم سيعقدون لقاءا قصيرا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول الثلاثاء.

إقرأ المزيد
بيسكوف يكشف عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
بيسكوف يكشف عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

ووصل الوفد الروسي وصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

وقالت وسائل إعلام تركية "وصل الوفد الروسي إلى تركيا قبيل محادثات السلام مع نظيره الأوكراني غدا في اسطنبول".

وأشار مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إلى أنه خلال محادثات هاتفية، اتفق قادة تركيا وروسيا، أردوغان وبوتين، على لقاء وفدي موسكو وكييف المفاوضين في اسطنبول.

من جهته، رجح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول يوم الثلاثاء، وليس اليوم.

وقال في تصريحات للصحفيين: "من غير المرجح أن تستأنف (المفاوضات) اليوم.. صحيح أن اليوم يغادر الوفدان إلى تركيا، لكننا نتوقع أن يحدث (الاجتماع) غدا".

وأضاف: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن تقدم.. حقيقة أن قرار مواصلة المحادثات وجها لوجه أمر مهم طبعا، لكن في الوقت الحالي لا نزال متمسكين بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.. نعتقد أن هذا يمكن أن يضر بعملية التفاوض".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا