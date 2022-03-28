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العسكريون الروس ينقلون المساعدات الإنسانية لبحارة سوريين عالقين في ميناء خيرسون الأوكراني

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العسكريون الروس ينقلون المساعدات الإنسانية لبحارة سوريين عالقين في ميناء خيرسون الأوكراني
AP
أرشيف
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قام العسكريون الروس، اليوم الاثنين، بنقل المساعدات الإنسانية للبحارة السوريين العالقين في ميناء مدينة خيرسون الأوكرانية.

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وتقع السفينة التجارية "Sea Lord" التي ترفع علم دولة بليز الواقعة في شمال أمريكا الوسطى حاليا في ميناء خيرسون الأوكرانيا.

وينتظر طاقم السفينة المكون من 22 بحارا فرصة العودة إلى الوطن منذ شهر ونصف الشهر. وشكر البحارة العسكريين الروس للمساعدة المقدمة والتقطوا معهم صورة وهم يحملون علمي البلدين.

المصدر: RT

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