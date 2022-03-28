الجيش الروسي يوزع 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان بلدة أوكرانية

أوصل العسكريون الروس شحنة من المساعدات الإنسانية يزيد وزنها عن 20 طنا، إلى سكان بلدة ديمر الأوكرانية بمقاطعة كييف.

وضمن هذه العملية الإنسانية، تلقى أكثر من ألفين من سكان البلدة طرودا غذائية وأدوية، إضافة إلى أغذية أطفال ومستلزمات الصحة للأطفال.

كما استقبل أطباء عسكريون روس السكان المحليين المحتاجين للرعاية الطبية، وقدموا لهم المساعدة والأدوية اللازمة.

وعملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ديمر تابع أمنها أفراد من الجيش والحرس الوطني الروسيين.

المصدر: RT