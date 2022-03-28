سفارة الرياض في كييف: المواطن السعودي المعتقل في أوكرانيا مطلوب من الإنتربول

أعلنت السفارة السعودية في أوكرانيا، أن المواطن السعودي الموقوف لدى السلطات الأوكرانية، سبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل "الإنتربول" كونه مطلوبا لإحدى الدول.

وردت السفارة السعودية في أوكرانيا عبر "تويتر"، على ما تناقلته وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية وتصريحاته حول وضعه في السجن، قائلة: "نتابع عن كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 11- 8- 2021، وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية، وقامت بتوكيل محامي للدفاع عنه، وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية، لضمان سلامته، وذلك رغم الأحداث التي تمر بها البلاد".

بيان صادر من السفارة بخصوص المواطن المحتجز في اوكرانيا pic.twitter.com/5y8z6rBh58 — KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) March 28, 2022

وأضافت: "إن قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" كونه مطلوب لإحدى الدول، وما زال موضوعه لدى الجهات القضائية الأوكرانية".

وأكدت السفارة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية، من أجل إطلاق سراحه، ولا تزال تواصل جهودها في هذا الصدد، لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

المصدر: RT