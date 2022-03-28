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وكالة: دول G7 اتفقت على رفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

مال وأعمال

وكالة: دول G7 اتفقت على رفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
Legion-Media
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اتفقت دول مجموعة السبع الكبار G7 على دعوة شركاتها إلى عدم قبول فواتير إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بعملتها الوطنية الروبل.

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أفادت بذلك وكالة "كيودو" اليوم الاثنين نقلا عن مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. 

وأضافت الوكالة أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة من الدول السبع، هي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وأكد روبرت هابيك، نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، حقيقة التوصل إلى اتفاق على رفض قرار موسكو تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الروبل، والذي وصفه بأنه "محاولة لتقسيم الغرب".

كما أكد هابيك استعداد بلاده لمواجهة كافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز من روسيا.

المصدر: وكالات

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