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برلين: لن نقبل الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل ومستعدون لكافة السيناريوهات

مال وأعمال

برلين: لن نقبل الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل ومستعدون لكافة السيناريوهات
Legion-Media
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أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين استعدادها لكافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز الطبيعي من روسيا، بما في ذلك خيار قيام موسكو بقطع الإمدادات من جانب واحد.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال هابيك: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات - وليس فقط منذ أمس. تعمل الحكومة الألمانية منذ بداية العام الجديد على جميع السيناريوهات من أجل أن تتوفر لدينا كافة أنواع الاستجابة".

 وأكد هابيك رغبة برلين في "تقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز والفحم الروسي بالتدريج".

واعتبر نائب المستشارة الألمانية قرار موسكو تحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى الروبل الروسي "محاولة لتقسيم الغرب"، مؤكدا أن الدفع مقابل إمدادات الغاز بالروبل غير مقبول.

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وقال: "أجمع وزراء مجموعة السبع على أن هذا يعد خرقا للعقود من جانب واحد. وأكد الوزراء أن الاتفاقات المبرمة سارية المفعول، وستظل الشركات المشاركة متمسكة بها. وهذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول، والشركات المعنية مدعوة لعدم تلبية المطالب (الروسية)".

وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

المصدر: "تاس"

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