"إيني" الإيطالية: لا نمتلك الروبل لسداد ثمن إمدادات الغاز الروسي

أشار الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، إلى عدم وجود القدرة لدى الشركة الإيطالية لسداد ثمن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.

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وجاء تصريح المسؤول في شركة "إيني" الإيطالية خلال مشاركة له اليوم الاثنين في منتدى الطاقة العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت "إيني" تواصل شراء النفط الروسي، قال ديسكالزي، إن "إيني" الإيطالية أعلنت بالفعل انسحابها من مشروع الغاز "السيل الأزرق" المشترك مع روسيا، كذلك تم تجميد المشاريع المشتركة مع شركة "روس نفط" الروسية منذ العام 2014.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" قائلا إن "المشكلة الكبيرة الوحيدة هي الغاز، نعم ليس لدينا أصول في روسيا، ليس لدينا مشاريع هناك، لكننا نشتري الغاز الروسي. طلب منا سداده ثمنه بالروبل، لا يمكننا القيام بذلك لأنه ليس لدينا روبل. وهذا غير منصوص عليه في العقد، الذي يحدد التسويات باليورو، لا يمكن تغييره من جانب واحد، يجب أن يكون توافق من الطرفين على ذلك".

وأشار إلى أنه يتم توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيطاليا عبر الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: "تاس"