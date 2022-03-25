الكرملين يعلق على اعتراض الغرب على دفع ثمن الغاز بالروبل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينطلق من تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى شركة "غازبروم" حول استلام قيمة الغاز بالعملة الروسية.

وأضاف بيسكوف: "هناك تعليمات إلى غازبروم من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل. في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على شركة غازبروم إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا".

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وأشار بيسكوف، إلى أنه سيتم إبلاغ زبائن "غازبروم" بذلك، و"سنرى رد فعلهم قريبا".

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لتزويد أوروبا بالغاز إذا لم يدفع الأوروبيون قيمته بالروبل، وهو ما أعلنوا عنه بالفعل: "ننطلق من التعليمات الحالية لرئيس الدولة".

في 23 مارس أعلن الرئيس بوتين، أن روسيا تحول المدفوعات عن إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى روبل، لأنه لم يعد هناك معنى لتوريد البضائع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واستلام الثمن باليورو والدولار. وأوعز للبنك المركزي والحكومة الروسية لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل في غضون أسبوع.

المصدر: نوفوستي