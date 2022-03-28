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بوتين يصدر تعليماته بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل حتى 31 مارس الجاري

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بوتين يصدر تعليماته بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل حتى 31 مارس الجاري
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

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جاء ذلك في بيان صحفي للكرملين، صدر صباح اليوم الاثنين، حيث تابع البيان: "يتعين على الحكومة الروسية، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة (غاز بروم) المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".

وكان الرئيس الروسي قد أصدر تعليماته، الأربعاء 23 مارس الجاري، بتحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى العملة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".

وأعقب القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أنه سيستمر في الارتفاع، لا سيما أن القرار يشمل بيع صادرات أخرى بخلاف الغاز، وعلى الجانب الآخر فقد تباينت ردود فعل الدول الأوروبية على القرار، بين من يرفض أو لا يتصور أو لا يستوعب آلية الاستمرار في الحصول على إمدادات الغاز.

المصدر: تاس

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