 
مباشر
عاجل
المروحيات الروسية دمرت ليلا 8 دبابات أوكرانية و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة و7 مدافع ميدانية

الروبل يعوض بعض خسائره أمام الدولار

مال وأعمال

الروبل يعوض بعض خسائره أمام الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snof

ارتفعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 0.4%، وعوضت بذلك بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وفي مستهل تعاملات اليوم الاربعاء تم تداول العملة الروسية عند 103.92 روبل للدولار، وعند 119.18 روبل لليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتراجعت العملة الروسية مؤخرا مع فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت العملة الروسية إلى مستوى 121.5 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة في التاريخ.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا