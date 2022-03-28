DHL تعلق على صورة لعسكريين أوكرانيين مع سيارات تحمل شعار الشركة

علقت DHL على صورة لعسكريين أوكرانيين مع سيارات تحمل شعار الشركة، بالقول إن المسلحين الأوكرانيين صادروا هذه السيارات لاستخدامها لمصلحتهم.

وذكر المكتب الصحفي لمجموعة Deutsche Post DHL Group، أن السلطات في كييف صادرت هذه المركبات التي تحمل علامة DHL والعاملة في أوكرانيا، ولم تعد الشركة تسيطر على عمليات استخدام هذه السيارات.

وأضاف المكتب الصحفي: "صادر ممثلو الحكومة الأوكرانية المركبات التي ظهرت في الفيديو. لا تتحكم DHL في استخدامها حاليا أو في المستقبل".

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في وقت سابق، وزعت القناة الخامسة الأوكرانية مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يرتدون ملابس عسكرية مموهة، ويفترض أنهم من عناصر الجيش الأوكراني، وهم يقفون بالقرب من حافلة صغيرة تحمل شعار DHL - وزعموا بأنهم تلقوا الحافلة الصغيرة كهدية من إدارة مجموعة Deutsche Post DHL Group.

المصدر: نوفوستي