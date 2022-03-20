"واشنطن بوست": العقوبات ضد روسيا وتفشي كورونا في الصين تهدد سلسلة الإمداد العالمية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تبعات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وعودة فيروس كورونا إلى انتشاره في الصين خلقت تهديدات جديدة على سلسلة الإمداد العالمية.

إقرأ المزيد

وأوضحت مقالة نشرتها الصحيفة اليوم الأحد أن طائرات الشحن وجدت نفسها مضطرة لتنفيذ رحلات أطول وقتا وأكثر تكلفة من آسيا إلى أوروبا، نتيجة العقوبات التي فرضتها موسكو على الولايات المتحدة وحلفائها وإغلاق المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران التابعة لها ردا على عقوباتها.

كما ذكرت المقالة أن عشرات المصانع والمستودعات في الموانئ الصينية والتي تشارك في إمداد الولايات المتحدة بالبضائع تظل مغلقة "على خلفية أكبر حالة تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ موجة انتشاره الأولى في مدينة ووهان".

المصدر: "تاس"