إصابة 58 مدنيا في جمهورية دونيتسك خلال أمس

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن 58 مدنيا أصيبوا خلال النهار نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأضافت الممثلية في بيانها: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 09.00 يوم 27 مارس إلى 09.00 يوم 28 مارس، أصيب 58 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

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ويشار إلى أن القوات والفصائل المسلحة الأوكرانية، تقصف مدن وقرى جمهورية دونيتسك بشكل دوري مستهدفة المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في المنطقة، زادت وتيرة هذا القصف، وأخذت القوات الأوكرانية تستخدم خلاله المدفعية الثقيلة والراجمات والصواريخ التكتيكية.

المصدر: نوفوستي